L'attore Charles Michael Davis entra nel cast di NCIS: New Orleans

Il cast della serie NCIS: New Orleans si espande e potrà contare adesso sulla presenza dell'attore Charles Michael Davis, che all'interno dello show del network CBS interpreterà il personaggio di Quentin Carter.

L'esordio di Davis - noto per il ruolo di Zane nella serie televisiva Younger - avverrà durante l'episodio della sesta stagione che sarà trasmesso il prossimo 8 marzo. Il suo personaggio, Carter, viene trasferito all'ufficio NOLA da parte di Dwayne Pride (Scott Bakula) e viene descritto come un agente speciale dal grande fascino e dalla forte personalità che a tratti lo fa sembrare arrogante.

A proposito del suo arrivo nella serie, si è espresso il produttore esecutivo di NCIS: New Orleans, Christopher Silber:

"Eravamo consapevoli del fatto che c'era bisogno di qualcuno di affascinante in grado di sapere stimolare la squadra e Pride. Questo è lo stile di Quentin, che sa muoversi da un posto all'altro, facendo grandi cose, ma costretto poi a cambiare quando fa arrabbiare qualcuno".

La sesta stagione, che può contare anche sulla presenza di Sharita Grant nel cast di NCIS: New Orleans, viene trasmessa negli Stati Uniti sul canale CBS, mentre per quel che riguarda la distribuzione in Italia non sono state rese pubbliche date ufficiali per il debutto.