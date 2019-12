L'attore di Chewbacca rivela come pronunciare il nome di un personaggio di The Mandalorian

La serie TV sul Mandaloriano è stata una delle sorprese del 2019: mentre i fan aspettano con ansia nuove notizie sulla seconda stagione, soprattutto dopo i primi rumor su The Mandalorian 2, l'attore interprete di Chewbacca ha condiviso un divertente tweet.

Vi siete mai chiesti come pronunciare Baby Yoda in lingua wookle? Adesso grazie al messaggio condiviso da Joonas Suotamo potete scoprire come farlo. Nel tweet presente in calce alla notizia leggiamo: "In molti mi hanno chiesto come si pronuncia Baby Yoda nel linguaggio Wookie di Shyriiwook. Credo che il termine si possa tradurre con un Rawww-rrgh, con un'enfasi su aww", nel resto del messaggio l'attore poi si diverte a citare la serie di Disney+, ripetendo le parole del mandaloriano e di Kuil.

Questo è solo l'ultimo dei tweet o dei messaggi su altre piattaforme social dedicati al personaggio che il protagonista della serie ha dovuto recuperare dalle grinfie degli imperiali, l'ultimo ha parlato del modo giusto per chiamare Baby Yoda in The Mandalorian, anche se sarà difficile convincere tutto il web a chiamarlo in un altro modo.

Ricordiamo che la prima stagione della serie si è appena conclusa, ma non disperate, le puntate inedite verranno pubblicate su Disney+ nel corso del prossimo autunno, mentre in Italia gli otto episodi saranno disponibili a partire dal 31 marzo 2020.