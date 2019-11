L'attore di Dante in The Walking Dead commenta il colpo di scena del midseason finale

Nonostante il crollo degli ascolti di The Walking Dead in occasione del midseason finale, non sono mancati alcuni avvenimenti importanti e qualche colpo di scena. Juan Javier Cardenas, che nello show ha il ruolo di Dante, ne ha parlato in un'intervista.

Da qui in poi attenzione agli spoiler sul finale di metà stagione.



Dopo la morte inaspettata di Siddiq nel settimo episodio, avvenuta proprio a causa del tradimento di Dante (che in realtà è uno dei Sussurratori), quest'ultimo è stato catturato da Rosita (Christian Serratos), per poi essere ucciso brutalmente da Padre Gabriel (Seth Gilliam).



Per Cardenas, non si trattato di una morte giunta come un fulmine a ciel sereno: "In una serie come The Walking Dead puoi aspettarti l'inaspettato", ha infatti raccontato in un'intervista concessa a ComicBook.com. "Si è rivelato un ottimo esercizio per un attore perché ho dovuto essere estremamente aperto ai possibili cambi tra un episodio e l'altro e nel frattempo potevo notare quanti elementi venivano rivelati con l'avanzare della storia".



L'attore, grande fan dei fumetti di Robert Kirkman, ha poi confessato di aver lavorato molto bene con Seth Gilliam e di essere stato contento di assistere all'evoluzione del suo personaggio: "l'ho visto interpretare questo personaggio che prova a controllare i propri istinti animali e che prova a instaurare un mondo di civiltà e di attenzioni verso gli altri. La barbarie del mondo è fuori dalle mura di Alexandria. Dentro, facciamo le cose in modo diverso". Eppure, Gabriel è stato spinto al punto di rottura da Dante e "questo è il pericolo più grande del mondo di The Walking Dead: quando crollerai?"



Cosa ne pensate di questa prima parte della decima stagione?

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Walking Dead 10x08.