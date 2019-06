L'attore Derek Mears spera che la campagna dei fan per salvare Swamp Thing abbia successo

Come ormai noto, appena dopo la messa in onda del primo episodio, la DC Universe ha tristemente annunciato la cancellazione di Swamp Thing, terza serie originale della piattaforma dopo le già amatissime Titans e Doom Patrol, lasciando i fan basiti e arrabbiati, tanto che questi si sono riversati via social per salvarla.

Non capita spesso, perché dietro a queste decisioni c'è più del rispetto o delle aspettative dei fan, trattandosi di operazioni commerciali e di marketing milionarie che devono generare profitto e adattarsi comunque alla visione di una società, cosa che Swamp Thing - a quanto pare - non faceva, portando alla decisione di farla fuori.



La serie è stato comunque accolta calorosamente dalla critica e dai fan, che hanno lanciato via social l'hashtag #SaveSwampThing per provare a dimostrare tutto il loro interesse in un salvataggio dello show prodotto da James Wan (neanche lui si spiega la cancellazione), cosa che per ora non sembra aver generato risultati soddisfacenti. Ad ogni modo, l'attore che presto il fisico all'Essere della Laguna, Derek Mears, ha dichiarato recentemente a Screen Rant di "sperare che la campagna dei fan abbia successo".



Intervistato dal sito, Mears ha innanzitutto detto di essere grato per aver avuto l'opportunità di interpretare fisicamente il personaggio: "Ho dovuto un po' lasciar correre, come artista, perché purtroppo non possiamo controllare tutto in queste produzioni, accettando di guardare al bicchiere mezzo pieno, pensando di aver collaborato allo sviluppo della visione di Swamp Thing di James Wan, che aveva avuto in passato per un horror crudo e viscerale e vietato ai minori".



Poi ha risposto a una domanda su #SaveSwampThing, parlando proprio dello show: "Qualsiasi cosa io faccia, mi aspetto che possa piacere per un 50% e non piacere per il restante 50%. Almeno, questa la stima positiva, perché l'arte è molto soggettiva. Però, onestamente, non ho mai fatto parte di qualcosa che abbia ottenuto un simile consenso positivo come Swamp Thing, che è davvero amatissima dai fan. Dato che amo questa cosa, controllo compulsivamente l'hashtag per vedere cosa ne pensano le persone. Spero possano avere successo".



Vedremo se la campagna per salvare Swamp Thing avrà porterà a qualche risultato.