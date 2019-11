Kathleen Turner dichiara che non vestirebbe più i panni del papà di Chandler in Friends

Mentre il mondo del web è impazzito dopo aver letto la notizia di un eventuale reunion del cast di Friends per una puntata speciale, non tutti gli attori hanno preso la notizia allo stesso modo: in particolare Kathleen Turner ha dichiarato di non voler riprendere il ruolo di papà di Chandler.

Come ricorderete il padre del personaggio interpretato da Matthew Perry era stato il protagonista di alcuni episodi, in cui veniva mostrata la passione per il mondo delle drag queen di Charles. Durante una puntata del talk show "Watch What Happens Live", l'attrice presente in film di successo quale ad esempio "Chi ha incastrato Roger Rabit" ha parlato della sua esperienza sul set e dei motivi che la porterebbero a rifiutare un eventuale ritorno in Friends: "È stato veramente un personaggio all'avanguardia, ma non lo farei ora perché ci sono persone vere più esperte", l'intervista continua con l'ammissione di Kathleen che alcune battute della celebre serie TV sono state di cattivo gusto.

Infine viene svelato quale è stato il primo approccio del produttore dello show: "È venuto a vedere un mio show a San Francisco, ci siamo incontrati nel backstage e mi ha detto che avrei dovuto interpretare il papà di Chandler. Io ho pensato di non aver mai avuto una parte in cui una donna fa finta di essere un uomo che interpreta una donna, così ho accettato". L'intervista si conclude con l'attrice che rivela di essere ancora in buoni rapporti con Matthew Perry, che la chiama ancora papà.

Se non l'avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere il nostro speciale sui dieci migliori episodi di Friends da rivedere tutti d'un fiato.