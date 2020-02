L'attore Orson Bean è morto a 91 anni, investito in un incidente stradale.

L'attore veterano Orson Bean è morto all'età di 91 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto venerdì sera, mentre passeggiava per le strade di Venice, California.

Stando alle prime ricostruzioni, Bean stava attraversando la strada (TMZ riporta che ciò sia avvenuto lontano dalle strisce pedonali), ma è stato colpito da un'auto ed è caduto a terra. I presenti hanno cercato di avvertire una seconda auto che si stava avvicinando, ma anche questa non ha visto l'uomo, lo ha travolto e questo secondo impatto è stato fatale. Entrambi i guidatori si sono fermati dopo l'accaduto. Al momento le autorità stanno indagando sull'incidente in modo da avere un quadro più chiaro delle dinamiche.

"L'auto diretta a ovest non lo ha visto, lo ha colpito e lui è andato giù", ha raccontato Brian Wendling, Capitano del dipartimento della polizia di Los Angeles. "Un secondo veicolo si stava avvicinando, è stato distratto dalle persone che provavano a farlo rallentare e c'è stata la seconda collisione, quella fatale". Dagli ultimi aggiornamenti, inoltre, sembra che la polizia non voglia accusare i due autisti, poiché non hanno riscontrato l'uso di droghe o alcool, tanto meno una guida a velocità elevata.



La carriera di Orson Bean è iniziata negli anni Cinquanta e da allora è comparso in centinaia di produzioni televisive, ma anche sul grande schermo dove lo ricordiamo in particolare per Essere John Malkovich e Il miracolo della 34ª strada. Bean è stato più volte ospite del The Tonight Show e i fan di Desperate Housewives lo ricorderanno per il ruolo ricorrente di Roy Bender. Segnaliamo anche le sue apparizioni come guest star in Will & Grace, How I Met Your Mother e Settimo Cielo.