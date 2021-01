Che fine ha fatto l'attore di Paul Stadler di Grey's Anatomy? Ecco cosa fa oggi

Paul Stadler era il marito aggressivo e violento di Jo, ma anche un lodato chirurgo generale. A causa di un incidente stradale è morto nel decimo episodio della quattordicesima stagione di Grey's Anatomy, ma che fine ha fatto l'attore?

L'attore interprete di Paul Stadler era Matthew James Morrison, noto molto tempo prima di Grey's Anatomy per aver recitato in diverse produzioni di Broadway e Off-Broadway, inclusa la sua interpretazione di Link Larkin in Hairspray a Broadway, e per il ruolo di Will Schuester nello show televisivo della Fox Glee (2009-2015).

Morrison ha ricevuto anche una nomination al Tony Award per il ruolo di Fabrizio Nacarelli nel musical The Light in the Piazza. Da marzo 2015 a gennaio 2016, Morrison ha recitato nel ruolo principale di J.M. Barrie nella produzione di Broadway di Finding Neverland. Quella di Grey's Anatomy, quindi, sembrerebbe più una parentesi televisiva che una certezza, ma non è proprio così. Già prima del celebre show di Shonda Rhimes aveva recitato in serie come Sex and the City, Law & Order: Criminal Intent, Ghost Whisperer, CSI: Miami, Numbers, il sopracitato Glee e The Good Wife.

Dopo il successo avuto nello show, Morrison è stato contattato per prendere parte a diversi ruoli televisivi e cinematografici. Tra i primi spiccano The Greatest Dancer, American Horror Story: 1984 e il recente musical Dr. Seuss' The Grinch Musical!. Dal punto di vista cinematografico, invece, lo abbiamo visto recentemente nel film Crazy Alien nel ruolo di Zach Andrews.

Vorreste iniziare a guardare Grey's Anatomy? Ecco a voi di quanto tempo avrete bisogno per un bingewatching totale ed ecco dove vedere tutte le stagioni.