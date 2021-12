Un attore di Squid Game sarà Berlino nella versione sudcoreana de La Casa di Carta!

A Novembre del 2020 era stato annunciato l'adattamento sudcoreano de La Casa di Carta, serie spagnola di Netflix. Lo show, prodotto da BH Entertainment e Contents Zium, sarà composto da 12 episodi e vedrà alla regia Kimg Hong-sun. Adesso arriva la notizia che l'attore di Squid Game, Park Hae-soo, sarà Berlino nella versione sudcoreana della serie.

L'attore ha interpretato Cho Sang-woo in Squid Game, un personaggio piuttosto rilevante nello show. Questa notizia arriva, tra l'altro, a pennello: proprio nella giornata di oggi Netflix ha ordinato uno spin-off su Berlino, che sarà appunto colui che Park Hae-soo sarà chiamato a interpretare nella versione sudcoreana de La Casa di Carta. Si tratta di uno dei personaggi più amati dello show, dove è un ladro di gioielli malato terminale. Nella serie originale è interpretato da Pedro Alonso.

Mentre La Casa di Carta si avvicina al finale, dunque, già si preparano ad arrivare nuovi prodotti ad essa ispirati. Originariamente lo show era stato pensato in due stagioni, al termine delle quali avrebbe avuto la sua conclusione. Tuttavia, dopo aver mandato in onda i 15 episodi in Spagna, Netflix ha deciso di acquisire i diritti di streaming globali e l'ha rinnovata per altre tre stagioni, sfruttando il grande successo raggiunto.

La parte 2 della quinta e ultima stagione della serie spagnola arriverà sui nostri schermi il 3 Dicembre. Intanto attendiamo nuove notizie sull'adattamento sudcoreano.