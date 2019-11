Un attore di The Flash parla del destino di Earth-2

Come abbiamo visto nel promo della quinta puntata di The Flash, Cisco è stato il protagonista assoluto dell'episodio, a causa dell'assenza di Barry Allen. L'interprete del personaggio ha voluto inoltre parlare del destino di Earth-2.

Come saprete la versione alternativa della Terra è stata distrutta dall'Anti-Monitor durante la prima puntata di Arrow, davanti allo sguardo disperato di Oliver Queen, che ha perso i suoi familiari più cari. Oltre a loro erano presenti anche due personaggi importanti per gli appassionati delle avventure di Barry Allen: stiamo parlando di Harry Wells e la figlia Jesse Quick. A rendere ancora più complicata la situazione ci pensa il fatto che il Team Flash non sa ancora cosa sia successo.

Ecco cosa ha rivelato l'attore ai microfoni di TVLine: "Il destino di quella Terra e tutte queste altre domande troveranno la loro risposta con l'inizio del crossover. È in quel momento che la situazione peggiora, per ora ci stiamo solo avvicinando all'inizio di Crisi". I fan della serie quindi dovranno aspettare ancora qualche settimana prima di scoprire come Barry Allen prenderà la notizia della morte di Harry Wells, personaggio a cui era molto legato.

Nel frattempo The CW ha condiviso le prime foto della sesta puntata di The Flash 6, in cui potremo rivedere in azione il supereroe protagonista della serie.