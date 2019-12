Un attore di The Walking Dead anticipa dei colpi di scena per l'uscita di Michonne

In una recente intervista con TV Insider, la new entry di The Walking Dead Kevin Carroll ha svelato (senza fare spoiler) ciò che ci aspetta dal ruolo di Michonne nella seconda parte della decima stagione.

"Voglio dirgli questo, nel mondo di The Walking Dead tutto è possibile" ha detto Carroll, che ha debuttato quest'anno nei panni di Virgil. "A questo punto, sono semplicemente entusiasta di vedere Virgil che scombussola questo mondo. Spero con ansia che i fan possano apprezzare quello che sarà il suo viaggio. Per le persone che amano Michonne, sarà anche una parte importante del suo viaggio. Credo che si divertiranno con i colpi di scena di questa storia."

Secondo molti, la pericolosa missione che impegnerà Virgil e Michonne potrebbe rappresentare proprio l'uscita di scena del personaggio di Danai Gurira, il cui addio alla serie è stato annunciato già da tempo. Come per il Rick Grimes di Andrew Lincoln, però, non è da escludere una sua futura apparizione nei film del franchise.

"Questo è un mondo dove possono emergere tutte le sfaccettature dell'umanità, a seconda della situazione, a casa della necessità di sopravvivere" ha aggiunto Carroll. "È importante ciò che facciamo come esseri umani - si diventa preziosi a seconda di come si contribuisce alla sopravvivenza in questo periodo. Ma per quanto riguarda l'affidabilità, credo che alcune scoperte siano parte del divertimento dei fan, ma bisogna anche capire che, in questo mondo, ogni aspetto umano è in bilico per via della sopravvivenza. Quindi non dirò altro, e dirò loro che si divertiranno a capirlo."

In attesa della seconda metà di stagione previsto per febbraio, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Walking Dead 10x08.