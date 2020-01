Un attore di The Walking Dead 'incolpa' Lauren Cohan per la morte del suo personaggio

Mentre i fan di The Walking Dead possono festeggiare il ritorno di Lauren Cohan nei panni di Maggie durante la seconda parte della decima stagione, un attore dello show pensa che il suo personaggio sia stato fatto fuori frettolosamente proprio a causa dell'addio dell'attrice, avvenuto durante la stagione precedente.

Stiamo parlando di Xander Berkeley, il quale ha interpretato Gregory tra la sesta e la nona stagione, dove viene ucciso proprio durante la première, su ordine di Maggie dopo che l'uomo ha attentato alla sua vita. Secondo Berkeley, tutta la vicenda riguardante il suo personaggio è stata trattata in modo troppo sbrigativo e ritiene che la ragione sia dovuta all'addio di Cohan. Gli spettatori, ricorderanno infatti che l'attrice aveva accettato un ruolo nella serie ABC Whiskey Cavalier (ora cancellata) e di conseguenza aveva dovuto rivedere i suoi impegni con The Walking Dead.



"Penso che abbiamo accorciato tutto nel primo episodio della nona stagione, mentre stavano succedendo tante altre cose. Non hanno assaporato il momento nel modo in cui sarebbe potuto essere", ha dichiarato Berkeley. "Non mi è sembrato credibile Gregory che attacca Maggie con un coltello. Mi piaceva l'idea dei fumetti, in cui prova ad avvelenarla". Per l'attore, questo modo di agire sarebbe stato maggiormente nelle corde di Gregory, ma non è andata così: "per qualche ragione, dovevano fare in fretta. Dato che Lauren stava per lasciare lo show, credo che abbiamo dovuto accelerare e liberarsi di me in modo da stabilirla al comando di Hilltop. Ma per farlo dovevano affrettare l'intera trama". Cosa ne pensate della morte di Gregory? Siete d'accordo con Berkeley?



Ricordiamo che la seconda parte della decima stagione di TWD andrà in onda su Fox a partire dal 24 febbraio 2020. Intanto, sembra che un personaggio di The Walking Dead potrebbe comparire nello spin off Fear The Walking Dead.