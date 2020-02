L'attore di The Walking Dead Josh 'TKO' Turner arrestato per aggressione

Josh "TKO" Turner, attore e wrestler apparso anche in The Wallking Dead, è stato arrestato ed è detenuto in custodia nella Contea di Cocke a Newport, Tennessee, con l'accusa di aggressione. Secondo Knox News era stato spiccato per lui un mandato d'arresto in Oregon. Turner, 34 anni, attende ora l'estradizione.

Non si hanno per il momento ulteriori notizie sulla presunta aggressione. L'attore è apparso in 17 episodi di The Walking Dead (anche in ruoli non accreditati), e ha interpretato ruoli minori anche nella recente miniserie HBO Watchmen e (anche in questo caso non accreditato) in Twilight.

Prima di dedicarsi alla recitazione, Josh "TKO" Turner aveva intrapreso una carriera nel wrestling, arrivando fino all'Ohio Valley Wrestling, il vecchio training camp della WWE. Dopo aver abbandonato il wrestling Turner ha partecipato a numerose produzioni hollywoodiane, per lo più come comparsa, contribuendo a far numero ad esempio per eserciti, folle o bande di ogni tipo. Il suo curriculum comprende tra l'altro Scary Movie 5, The Vampire Diaries, The Originals, Prisoners, Nashville e Doctor Sleep.

The Walking Dead, intanto, è pronta a ripartire. La seconda metà della decima stagione dell'apocalisse zombie andrà in onda su AMC a partire dal 23 febbraio. Nel midseason finale abbiamo lasciato i sopravvissuti intrappolati in una grotta, circondati da un branco di Sussurratori, dopo essere caduti nel tranello di Alpha (Samantha Morton). I nuovi episodi promettono di essere terrificanti, anche se potrebbero esserci dei risvolti romantici, con la possibile nascita di una nuova coppia in The Walking Dead.