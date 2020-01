Un attore di The Walking Dead parla di come gli haters lo abbiano insultato in passato

I fan affezionati a certi personaggi talvolta esagerano. Michael Traynor , interprete di Nicholas in The Walking Dead, a distanza di anni torna a parlare di come sia stato personalmente insultato a causa del suo ruolo nella serie e della sua reazione.

Il personaggio interpretato da Michael Traynor, Nicholas, non è stato sicuramente un esempio di rettitudine ed altruismo, ma ciò non può ovviamente giustificare comportamenti irrispettosi da parte dei fan. Del resto certi spettatori hanno memoria lunga, come alcuni fan che continuano a chiamare Chandler Riggs con il nome di Carl Grimes di TWD.

In questo caso Nicholas si era attirato l'odio di tutti quando aveva messo in pericolo di vita Glenn, nella puntata Conquer, per poi suicidarsi con lo scopo di evitare di essere divorato vivo dagli zombie. Gli spettatori a quel tempo credevano che Glenn fosse morto, salvo poi scoprire che il personaggio interpretato da Steven Yeun si era salvato utilizzando un cassonetto per i rifiuti come nascondiglio.

Traynor è tornato a parlare degli insulti ricevuti in quel periodo durante il podcast Talk Dead To Me:

"Quel periodo di pausa alla fine della stagione 5 e l'inizio della sesta è stato veramente divertente. Sapevo che il compito di Nicholas non era essere questo tenero, amorevole individuo super affascinante, che è un po' quello che sono in realtà, grazie. Quindi quando le persone sono arrivate e hanno detto 'Hey amico, ti odio c**o', in realtà io ho sentito 'Bel lavoro, hai fatto centro'".

L'attore ha poi raccontato di come sia alla fine rimasto affascinato dal comportamento dei fan in quel periodo. Persino mentre stava facendo spesa i commessi gli chiedevano se sapesse qualcosa di Glenn e se fosse davvero morto. In conclusione però l'attore ha voluto spezzare una lancia in favore dei fan e ammette di non essersela realmente presa per l'odio indirizzato al suo personaggio. Anzi, per lui è stata l'occasione per imparare e stupirsi degli effetti che un tale fenomeno di massa ha sulle persone.

Traynor non è l'unica star ad aver fatto parlare di sé ultimamente, anche Sarah Wayne Callies ha annunciato che creerà un podcast insieme a Jeffrey Dean Morgan di TWD.