Un attore di The Walking Dead ha realizzato un cameo segreto in World Beyond

Durante un flashback nell'episodio della prima stagione di The Walking Dead: World Beyond The Tyger and the Lamb, un Silas (Hal Cumpston) macchiato di sangue ascolta una registrazione su nastro - donatagli dai suoi affettuosi nonni per il suo sesto compleanno - mentre è ammanettato per un violento sfogo commesso contro suo padre.

Nel presente, Silas si consola dopo essere sopravvissuto all’episodio due intitolato The Blaze of Gory con un altro nastro dei nonni, che cita il versetto biblico Isaia 40:28 mentre Silas si allea con Iris (Aliyah Royale).



Il co-creatore e showrunner di The Walking Dead: World Beyond Matthew Negrete conferma che l'attore non accreditato che ha doppiato il nonno di Silas è Jeff Kober, che ha interpretato Joe in The Walking Dead e nella miniserie The Walking Dead: Red Machete.



Joe era il leader dei Rivendicatori (Claimers), un sadico gruppo di predoni incontrati nella quarta stagione di The Walking Dead, fino a quando Rick Grimes (Andrew Lincoln) lo uccise violentemente per aver terrorizzato Carl (Chandler Riggs), Michonne (Danai Gurira) e Daryl (Norman Reedus) nell'episodio della quarta stagione "A."



Negrete ha confermato il cameo segreto su Twitter, aggiungendo che la voce della nonna di Silas è "sempre qualcuno dell'Universo di The Walking Dead". Negrete non ne ha rivelato l’identità o se proviene da The Walking Dead o Fear the Walking Dead.

L'utente Twitter che ha identificato correttamente Kober sul nastro del compleanno di Silas ipotizza che la voce della nonna appartenga a Denise Crosby, che appare nell’episodio "A" come la cannibale Mary di Terminus. È la donna impazzita uccisa dopo un litigio con Carol (Melissa McBride) in No Sanctuary, la premiere della quinta stagione di The Walking Dead.



Il passato violento di Silas continua ad essere un punto critico per il timido sopravvissuto, che una volta chiese a Iris se credeva che avesse ucciso suo padre in un momento di rabbia sfrenata.



"In base a quello che sentiamo nei nastri, sono i suoi nonni e gli lasciano un messaggio vocale quando ha compiuto a sei anni, augurandogli un buon compleanno", aveva detto in precedenza Negrete a EW riguardo ai nastri di Silas.



"E sono parole di incoraggiamento per lui, e ci sono anche alcuni suggerimenti in termini di come gli stanno parlando. Sembrano avere questo tono molto confortante e citano una preghiera, un passaggio della Bibbia" ha detto Negrete.



"E gli stanno assicurando che il mondo è buono perché lo rendiamo buono, nonostante le avversità che possiamo affrontare. Quindi, c'è un'implicazione al fatto che quando Silas aveva sei anni, c'era qualcosa di molto duro che stava affrontando. E i suoi nonni stavano cercando di essere lì per lui emotivamente, anche se non erano lì per lui fisicamente" ha concluso Negrete.



Recentemente lo showrunner ha anticipato anche un collegamento importante e forse un altro indizio sull'origine dell'apocalisse zombie di The Walking Dead è stato lasciato in The Walking Dead: World Beyond.