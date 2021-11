L'attore di WandaVision Randall Park reciterà in una nuova serie su Blockbuster

Randall Park ha recentemente espresso la volontà di tornare nell'MCU con il suo Jimmy Woo. Secondo The Hollywood Reporter, l'attore apparso in WandaVision è però pronto a iniziare una nuova avventura con Netflix, nella serie Blockbuster, dedicata alla società dedicata all'acquisto e noleggio di film e videogiochi.

Park sarà il protagonista, ovvero un impiegato nell'ultimo negozio Blockbuster Video rimasto negli Stati Uniti. Come molti sapranno, infatti, nel Luglio del 2018, uno dei due Blockbuster rimasti nel Paese, che si trovava in Alaska, è stato chiuso, facendo sì che ne rimanesse solo uno in tutti gli USA. Quel negozio attualmente opera a Bend, una città in Oregon, e sarà l'ambientazione della serie, anche se non sappiamo se lo show verrà effettivamente girato lì.

Lo show sarà scritto da Vanessa Ramos, nota soprattutto per il suo lavoro in Superstore e Brooklyn Nine-Nine. "Dire che realizzare una serie su un posto che amo, insieme ai miei amici Jackie e David, e Randall Park come protagonista, è un sogno che si avvera, in qualche modo sembra un eufemismo", ha detto Ramos. "Non potrei essere più grata a Jim [Donnelly] e Megan [Macmillan] della Universal per aver supportato il progetto sin dall'inizio e Tracey, Andy [Weil] e l'intero team di Netflix per aver accettato così tante strane battute." Inizialmente lo show sarebbe dovuto essere realizzato dalla NBC e dalla Universal, per poi passare a Netflix.

E' ironico che sia proprio il servizio streaming a realizzare questa serie, perché l'ascesa di Netflix ha decisamente portato al fallimento di Blockbuster. Uno dei capi del colosso, Tracey Pakosta, ha dichiarato in un'intervista di aver apprezzato sin da subito l'idea, dando il via libera. "Questa è la storia di un gruppo di colleghi con un gran cuore. E ora dopo la firma dell'esilarante Randall Park per interpretare il ruolo principale, sarà un gioco da ragazzi".