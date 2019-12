Un attore di Watchmen era all'oscuro della grande rivelazione sul suo personaggio

Negli ultimi episodi di Watchmen, gli spettatori hanno assistito a diverse rivelazioni e colpi di scena che hanno coinvolto direttamente alcuni personaggi dell'opera originale di Alan Moore. Ma, ad essere colti di sorpresa non sono stati solo i fan, bensì anche alcuni membri del cast, tenuti all'oscuro da queste svolte narrative.

Questo è il caso di Abdul-Mateen II, che nella serie interpreta Cal Abar, il marito della protagonista Angela (Regina King). L'attore ha rivelato che quando ha iniziato le riprese dello show, non aveva la più pallida idea dell'incredibile colpo di scena riguardante il suo personaggio.



Al termine del sesto episodio, infatti, abbiamo scoperto che Cal Abar non è altri che il Dottor Manhattan, il quale è tornato sulla Terra e ha deciso di vivere in incognito tra gli umani. Questa settimana, inoltre, lo showrunner Damon Lindelof ha incentrato l'episodio sulla trasformazione del Dottor Manhattan, dimostrando un'egregia abilità narrativa.



"Non sapevo che avrei interpretato il Dr. Manhattan", ha spiegato l'attore a Entertainment Weekly. "Sapevo che avrei interpretato Cal. Lindelof mi aveva detto che sarebbe stato un ottimo ruolo e che ne sarebbe valsa la pena, così ho pensato che Cal sarebbe stato coinvolto in qualche avventura, ma non avrei mai immaginato che si sarebbe trattato di qualcosa di simile".



Lindelof lo ha messo al corrente del colpo di scena solo a riprese iniziate: "all'incirca tra il secondo e il terzo episodio ho avuto una conversazione con lui, che mi voleva parlare del percorso di Cal. Sono andato nel suo uffico, e mi sono seduto sul divano", ha raccontato Abdul-Mateen II. "Mi sembra che le sue parole siano state 'Cal è il Dr. Manhattan'. Abbiamo avuto una lunga conversazione su ciò che significava".

Anche se all'esterno cercava di non far trasparire troppe emozioni, l'attore ha confessato: "Dentro di me ribollivo. Non potevo credere che sarei stato la persona che avrebbe interpretato il Dr. Manhattan. Gli dissi 'immagino di dover mettermi in forma'".



In attesa dell'episodio finale e di scoprire il significato della scena post-credit con Adrian Veidt, vi rimandiamo alla nostra recensione di Watchmen 1x08.