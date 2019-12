L'attore di Watchmen se la ride su Twitter dopo il colpo di scena del settimo episodio

La mente mefistofelica di Damon Lindelof si è nuovamente palesata in tutta la sua potenza nel settimo episodio di questa prima stagione di Watchmen, il cui finale ha praticamente sconvolto tutti i numerosi fan dello show.

Dopo tante speculazioni sulla situazione di Dr. Manhattan, infatti, abbiamo infine scoperto che l'essere più potente dell'universo non ha fatto altro, in tutto questo tempo, che starsene bello tranquillo in quel di Tulsa a portare avanti una serena vita coniugale con la nostra Angela.

Esatto: Cal Abar altri non era che il nostro semi-dio azzurro sotto mentite spoglie, come tutti abbiamo potuto vedere quando Angela ha fracassato il cranio del marito per poter far riemergere la sua vera natura.

Una situazione che ha ovviamente dato il via ad uno tsunami di commenti sui social, per il sommo divertimento dei protagonisti stessi: tramite il proprio account Twitter, infatti, l'attore Yahya Abdul-Mateen (volto di Abar nella serie) ha postato un video nel quale lo vediamo riprodursi in una fragorosa risata nel leggere dello stupore de fan dello show.

Non solo Dr. Manhattan, comunque: un bel po' di speculazioni sul passato di un altro personaggio di Watchmen sono nate dalla visione del settimo episodio dello show. Il season finale è sempre più vicino e l'hype non è mai stato così alto.