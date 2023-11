Quali sono gli attori di Doctor Who? Tutte le star che hanno interpretato il Dottore

Quali sono gli attori di Doctor Who? Dopo avervi parlato della serie tv Doctor Who, mitico cult britannico sconosciuto ai più giovani e in arrivo su Disney+, oggi vedremo insieme quali star hanno fatto la storia del personaggio.

Dovete sapere, infatti, che proprio come James Bond, altro simbolo della cultura popolare britannica, il ruolo di Doctor Who è passato di attore in attore nel corso delle generazioni, e dagli anni '60 ad oggi (il primo film di James Bond arriva nel 1962, il primo episodio del Dottore va in onda nel 1963) ci sono stati 16 Doctor Who diversi, considerando anche il War Doctor e il Dottore Fuggitivo. La grande differenza con James Bond, però, è che il passaggio da un attore ad un altro nella serie tv fantascientifica viene 'giustificato' a livello diegetico, tramite un processo chiamato 'rigenerazione', che permette al Dottore di continuare a vivere in un nuovo corpo, con alcuni punti in comune sempre uguali ma anche cambiamenti di personalità.

Qui sotto l'elenco completo degli attori di Doctor Who:

William Hartnell (Primo Dottore)

Patrick Troughton (Secondo Dottore)

Jon Pertwee (Terzo Dottore)

Tom Baker (Quarto Dottore)

Peter Davison (Quinto Dottore)

Colin Baker (Sesto Dottore)

Sylvester McCoy (Settimo Dottore)

Paul McGann (Ottavo Dottore)

John Hurt ("War Doctor")

Christopher Eccleston (Nono Dottore)

David Tennant (Decimo e Quattordicesimo Dottore)

Matt Smith (Undicesimo Dottore)

Peter Capaldi (Dodicesimo Dottore)

Jodie Whittaker (Tredicesimo Dottore)

Ncuti Gatwa (Quindicesimo Dottore)

Jo Martin (Dottore Fuggitivo)

Nel corso degli anni, Doctor Who ha ricevuto una valanga di riconoscimenti sia dalla critica che dal pubblico, vincendo nel 2006 il premio BAFTA per la miglior serie drammatica e il National Television Award per ben cinque volte consecutive (dal 2005 al 2010) grazie alla recente incarnazione della serie gestita sotto la produzione esecutiva di Russell T. Davies. Inoltre, nel 2007, David Tennant è stato il primo Dottore della serie a essere nominato ai BAFTA Awards come miglior attore protagonista.

