Gli attori emergenti difendono Mare Fuori: 'Insegna a fuggire la criminalità'

Sul rischio che serie come Gomorra o Mare Fuori potessero spingere alcuni giovani ad avvicinarsi agli ambienti della criminalità si è detto e ridetto di tutto: il dibattito si è ovviamente riaperto dopo le parole della sorella di Giovanbattista Cutolo, il musicista napoletano ucciso nel capoluogo partenopeo in seguito a una banale discussione.

"Napoli sei tu, non Gomorra o Mare Fuori" sono state le parole che la sorella di Cutolo ha pronunciato durante il funerale del ragazzo tragicamente scomparso, scatenando l'immediata reazione di tutti coloro che, frequentando l'ambiente della recitazione, hanno voluto prendere le difese della serie i cui nuovi episodi arriveranno su RaiPlay a febbraio.

"Queste serie non c’entrano niente con la criminalità, anzi insegnano a fuggirne" è stata la risposta di Giovanni, aspirante attore interpellato dall'Ansa. A questi ha fatto eco la sua collega Cristina: "Ho visto Gomorra e Mare Fuori e non ho mai ammazzato nessuno o messo le mani addosso. I problemi non arrivano dalle serie TV, ma molto spesso dai problemi della famiglia in cui si cresce e per questo bisogna aiutare i ragazzi da un punto di vista sociale, della scuola. Solo così i ragazzi non prendono o’ fierro, come dicono nelle serie, ma si impegnano in cose più vere per crescere bene".

Un dibattito quanto mai aperto, soprattutto dopo i tragici fatti che hanno visto un giovane innocente perdere la vita in un modo tanto assurdo. Cosa ne pensate? Mare Fuori, Gomorra e simili vanno effettivamente stigmatizzate? Aspettiamo nei commenti la vostra opinione.