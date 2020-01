Uno degli attori di punta elogia il finale di Game of Thrones: 'È stato perfetto'

Durante la serata di premiazione dei SAG Awards, uno degli attori di punta dell'ultima stagione di Game of Thrones, Pilou Asbæk, che nella serie ha interpretato Euron Greyjoy, ha avuto modo di difendere il controverso finale dello show HBO, definendolo addirittura "perfetto".

Come ricorderete, l'ottava ed ultima stagione di Game of Thrones è stata piuttosto criticata, anche dai fan stessi della serie, e non solo per via del celebre episodio della tazza sul set di Game of Thrones, ma anche perché secondo molti si è giunti alla fine in maniera troppo frettolosa. Non sembra essere così però per l'attore.

"Quando lo abbiamo letto tutti insieme, ci siamo ritrovati a fare una standing ovation per tipo 15, 20 minuti. È stato un finale perfetto. La gente però era scontenta perché è stata la fine di un'epoca".

Asbæk ha continuato: "Un po' li capisco. Ero anch'io un grande fan della serie prima di entrarne a far parte, e sarei stato arrabbiato anch'io. Perché quando qualcosa che ti piace così tanto dice "No", è come se ti stesse lasciando. E Game of Thrones ha lasciato milioni di persone in tutto il mondo, e a loro non è andata giù".

Si può essere d'accordo o meno con le parole dell'attore, ma va detto che anche gli altri membri del cast della serie hanno dichiarato di averne tutto sommato apprezzato il finale. E voi? Vi è piaciuto il finale di Game of Thrones? Siete d'accordo con le parole dell'attore?