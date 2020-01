Gli attori di Sex Education raccontano i segreti della seconda stagione

La seconda stagione di Sex Education è finalmente disponibile su Netflix e promette sempre più situazioni al limite e folli al Moordale High. Due dei protagonisti della serie, Asa Butterfield e Ncuti Gatwa, hanno raccontato a Entertainment Weehly alcuni retroscena relativi ai nuovi episodi.

La nuova stagione di Sex Education, non c'è che dire, si apre col botto: un'epidemia di clamidia all'inizio del semestre al liceo. Questo spinge immediatamente Otis (Asa Butterfield) e Maeve (Emma Mackey) a riaprire la loro "clinica del sesso" che avevano creato all'inizio dello show.

Questo impegno non riesce però a tenere Otis del tutto occupato, tanto che nei nuovi episodi il ragazzo scoprirà... un nuovo talento. "Otis ha alcune scene di masturbazione, il che è stato interessante" ha raccontato Butterfield a EW. "Nella maggior parte dei casi non ha successo... alla fine ho girato talmente tante scene del genere che è diventato piuttosto normale."

Per rendere le cose ancora più complicate, inizia a uscire anche con Ola (Patricia Allison), il cui padre fa coppia proprio con la mamma di Otis (Gillian Anderson). "Scoprirà così cosa significa essere in una relazione" continua Butterfield.

Dopo gli alti e bassi del passato, una certa stabilità per Otis è data in Sex Education 2 dall'amicizia con Eric (Ncuti Gatwa). "Sono i numeri uno l'uno per l'altro" secondo Asa Butterfield. Per il personaggio di Eric potrebbe arrivare una svolta, come afferma lo stesso Gatwa. "Nella nuova stagione" racconta, "ci sono molti nuovi personaggi che sconvolgono lo status quo. Abbiamo un uomo francese molto bello, che cattura tutta l'attenzione del Moordale High, compresa quella di Eric."

Bisognerà probabilmente vedere tutti i nuovi episodi della serie per scoprirlo. Chi non lo ha già fatto può dare un'occhiata al nuovo trailer di Sex Education 2.