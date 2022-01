Attrazione Fatale, Joshua Jackson si unisce al cast della serie

Come sappiamo il celebre thriller degli anni '80, Attrazione Fatale, diventa una serie TV, scritta da Alexandra Cunningham e Kevin J. Hynes. A curarla sarà la Paramount, e nel cast adesso, al fianco di Lizzy Caplan si aggiunge anche Joshua Jackson.

La serie entrerà nelle questioni del matrimonio e dell'infedeltà, analizzando i moderni atteggiamenti nei confronti di donne forti, disturbi della personalità e controllo coercitivo. In questo contesto Jackson interpreterà Dan Gallagher, l'oggetto dell'ossessione della sua ex, interpretata da Caplan, dopo una breve relazione. In questo progetto Caplan e Jackson si riuniscono con David Nevins, che li aveva scelti rispettivamente come protagonisti delle serie Showtime, Masters of Sex e The Affair.

Attualmente Joshua Jackson è impegnato con Dr. Death, nuova serie di Peacock, ma molti lo ricorderanno in particolare per le sue interpretazioni in Dawson's Creek e Fringe. "Joshua è un talento incredibile che riesce a dare vita a personaggi meravigliosamente complicati sia sullo schermo sia sul palcoscenico", ha dichiarato Nicole Clemens, Presidente della Paramount+ Original Scripted Series. "Lui e Lizzy sono abbinati in modo perfetto per poter raccontare una storia moderna e sfumata sulla complessità della psiche umana. Siamo felicissimi di lavorare con loro per poter portare questa storia provocatoria e accattivante a una nuova generazione".

Noi siamo curiosi di saperne di più, e voi? Fatecelo sapere nei commenti!