Attrazione Fatale, Lizzy Caplan: 'La serie sarà molto diversa dal film originale'

Come saprete, Paramount+ ha messo in cantiere la produzione di una serie reboot basata su Attrazione Fatale, film del 1987 che vedeva protagonisti Glenn Close e Michael Douglas. Nel corso di una recente intervista, Lizzy Caplan - che erediterà il ruolo interpretato da Close - ha parlato delle sostanziali differenze tra i due progetti.

Come rimarcato da Caplan, visti i cambiamenti non solo nel panorama mediatico, ma anche nel clima culturale, la prossima narrazione esplorerà nuove strade. L'attrice ha sottolineato come il prossimo progetto onorerà anche una delle conclusioni originali del viaggio che la star Glenn Close preferiva, permettendo alla serie di dialogare con il materiale di partenza in diversi modi.

"Il film è ancora fantastico. È ancora spaventoso e ti fa porre grandi domande, ma c'erano due finali diversi e c'era un finale che Glenn Close preferiva, ma alla fine ne hanno scelto un altro", ha ricordato Caplan alla rivista Grazia. "Glenn Close stava lottando per proteggere la fragile malattia mentale del suo personaggio, Alex, con cui aveva a che fare. Niente di tutto questo si è riflesso nel film. Il pubblico l'ha visto molto da una prospettiva anni '80: questo ragazzo fantastico fa un errore e ora questa donna orribile sta cercando di rovinargli la vita. Soprattutto perché Glenn Close fa un lavoro così sottile e attento che, se lo si cerca, è tutto lì".

L'attrice ha continuato: "Dimostra davvero quanta strada abbiamo fatto. Non credo che siamo arrivati al traguardo in termini di tutto ciò che è successo con #MeToo e ciò che ha messo in moto. Ma l'idea che non si potrebbe mai fare la versione degli anni '80 di questo, mostra un certo grado di progresso. Penso che quando sono al loro meglio, questo è ciò che il reboot farebbe e speriamo che il nostro show lo faccia".

In questo contesto Joshua Jackson interpreterà Dan Gallagher, l'oggetto dell'ossessione della sua ex, interpretata da Caplan, dopo una breve relazione. In questo progetto Caplan e Jackson si riuniscono con David Nevins, che li aveva scelti rispettivamente come protagonisti delle serie Showtime, Masters of Sex e The Affair