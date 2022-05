Attrazione Fatale, scelta la regista della serie ispirata al classico di Adrian Lyne!

Qualche tempo fa abbiamo scoperto che Attrazione fatale diventerà una serie TV. Il cult degli anni '80 con Michael Douglas e Glenn Close farà il suo ritorno sullo schermo in una veste diversa, e Joshua Jackson è già stato annunciato come parte del suo cast. Adesso Paramount+ dichiara che è stata scelta una regista!

A prendere il timone del progetto sarà infatti Silver Tree, che oltre a dirigere la serie ne sarà anche la produttrice esecutiva. Secondo quanto riportato, la serie della Paramount Television Studios e di Amblin Television esplorerà i temi senza tempo del matrimonio e dell'infedeltà attraverso la lente degli atteggiamenti moderni nei confronti delle donne forti, dei disturbi della personalità e del controllo coercitivo.

Accanto al già citato Jackson, che interpreta Dan, ci sarà Lizzy Caplan, che sarà Alex, una donna che diventa ossessionata dall'uomo dopo una breve relazione. Il progetto è stato scritto da Kevin J. Hynes e Alexandra Cunningham, la quale ne è anche showrunner. Silver Tree si aggiunge dunque a questo team portando con sé la sua ampia esperienza nel mondo della serialità, che l'ha vista vestire i panni di produttrice esecutiva e regista nella seconda stagione di The Flight Attendant, nella serie Netflix You e in Shameless.

Cosa ne pensate di questa scelta? Fatecelo sapere nei commenti!