L'attrice Amirah Vann si unisce al cast di Star Trek: Picard

Le immagini del prossimo episodio di Star Trek: Picard ci hanno permesso di dare un primo sguardo alla terza puntata della stagione in onda su Amazon Prime Video. Adesso scopriamo che sarà presente anche la famosa attrice Amirah Vann.

Dopo il suo ruolo in "How to Get Away With Murder" e la nomination ai NAACP Image Awards per la serie TV "Underground", Amirah sarà presente nel prossimo episodio e interpreterà Zani, personaggio misterioso e membro di Qowat Milat, un ordine religioso romulano completamente al femminile che vive sul pianeta di Vashti.

Anche Elnor è legato a Zani, come scopriamo nella puntata intitolata "Absolute Candor": la romulana infatti lo ha aiutato molto in passato, anche se non è ancora chiaro quale sarà il rapporto tra i due. Per scoprire qualcosa di più su questi personaggi inediti non resta che sintonizzarci su Amazon Prime Video, ogni giovedì infatti verrà aggiunta una puntata della prima stagione, composta in tutto da dieci episodi. Non disperate comunque, infatti lo show con protagonista Patrick Stewart è stato rinnovato per una seconda stagione, su cui l'emittente televisiva CBS è già al lavoro. Mentre aspettiamo di avere qualche informazione in più, vi lasciamo con la nostra recensione delle prime due puntate di Star Trek: Picard.