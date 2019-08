Attrice di Batwoman vorrebbe riprendere il suo ruolo per Crisi sulle Terre Infinite

Come avete potuto leggere nella nostra notizia sui protagonisti di Crisi sulle Terre Infinite, i personaggi che riprenderanno il loro ruolo di supereroi DC saranno numerosi. Anche Rachel Skarsten vorrebbe ritornare nell'Arrowverse come Dinah Lance, nonostante la sua presenza come villain nel prossimo show Batwoman.

Il prossimo evento crossover dell'Arrowverse sarà uno dei più ambiziosi della storia della televisione, grazie alla presenza di interpreti quali Burt Ward, Kevin Conroy e Tom Welling. Non ci stupisce leggere quindi che anche un'attrice attualmente impegnata come Rachel Skarsten sarebbe entusiasta di unirsi al cast nel ruolo che aveva nella serie TV Birds of Prey: "Lo farei al 100%. Ashely, Dina e io siamo rimaste amiche, ci teniamo ancora in contatto. Sono state così gentili come durante la serie. Mi hanno subito fatta sentire a mio agio, tutte e due e gliene sono molto grata".

Continua poi spiegando come lo show andato in onda dal 2002 al 2003 avrebbe molto più successo adesso, inoltre rivela che sono in molti ad essere rimasti legati al suo personaggio: "Da quando ho ottenuto la parte di Alice sono in molti che su Twitter mi hanno scritto dicendo tipo fai ritornare Dana, vogliamo rivedere gli altri personaggi! Quindi tornerei al 100%. Voglio dire siamo più vecchie di 97 anni ma ci piacerebbe molto tornare".

Non resta che aspettare il prossimo inverno per scoprire quali cameo potremo aspettarci dalla serie. Nel frattempo vi lasciamo con questo trailer dell'Arrowverse che ci mostra alcuni dei protagonisti di Crisi sulle Terre Infinite.