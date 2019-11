Per l'attrice Damaris Lewis la sua Blackfire è simbolo di un importante valore

Damaris Lewis si è appena unita al cast di Titans 2 nel ruolo di Blackfire/ Komand'r, sorella maggiore di Starfire/Koriand'r, interpretata da Anna Diop, e principessa di Tamaran. Il nuovo personaggio debutta nell'episodio 2x09 "Atonement" e adesso l'attrice ne approfondisce un importante aspetto in un'intervista.

Per Damaris Lewis l'arrivo di Blackfire segna un'importante svolta nella serie e negli show televisivi in generale poiché "rappresenta qualcuno che non riesce ad inserirsi all'interno della società e oggi ci sono tantissime persone che sentono di non avere un posto nel mondo. Il pensare comune si sta rendendo conto esattamente dell'opposto: che dobbiamo confonderci nella massa per essere felici. Interpretare qualcuno che incarna questo aspetto della vita è davvero interessante per me ed è un onore rappresentare la bellezza di essere diversi."

Blackfire porterà sicuramente dei grandi cambiamenti nella serie, non solo morali: nei fumetti Komand'r è vittima di una misteriosa malattia che le ha da sempre impedito di volare, rendendola oggetto di scherno e derisione. Dopo aver tradito il suo popolo Komand'r tenta la fuga, che le verrà impedita dalla sorella Starfire. Entrambe verranno catturate dalla razza scienziata dei Psion che in seguito ad esperimenti doneranno loro il potere di emettere raggi stellari. Il rapporto già burrascoso si complica ulteriormente quando le due sorelle s'innamorano di Dick Grayson/ Robin.

Il nuovo episodio di Titans 2 andrà in onda in onda sul canale The Cw il 15 novembre e riprenderà le vicende di Robin imprigionato nell'episodio precedente.