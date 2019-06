L'attrice Kristin Kreuk torna nella seconda stagione di Burden of Truth

Il drama legal canadese Burden of Truth riprende questa sera con la sua seconda stagione, dove ritroveremo gli attori principali della serie, sperando di chiudere tutto ciò che era rimasto aperto nel finale, o forse non ancora.

Kristin Kreuk, l'attrice più nota come protagonista dell'acclamata serie Smallville e personaggio principale di Street Fighter: The Legend of Chun-Li, tornerà per il drama Burden of Truth, in cui interpreta un avvocato che affronta continue sfide contro uomini e donne potenti e particolarmente conosciuti. Il secondo capitolo dello show andrà in onda questa sera su The CW e riprenderà esattamente da dove aveva lasciato con il finale dello scorso anno.

Vedremo quindi Joanna che ha abbandonato la sua città natale di Millwood per iniziare finalmente una nuova vita. Ma, ovviamente, non sarà così facile, considerando che, forse, correrà ancora più pericoli fuori dal piccolo centro dove è cresciuta. Nel frattempo le sorprese e i colpi di scena non mancheranno: la stessa Millwood viene, in un certo senso messa, a dura prova, fino ad andare del tutto in rotta di collisione; la chimica e la possibile storia tra Joanna e Billy (Peter Mooney) verrà complicata dal fatto che i due adesso vivono vite separate.

Mentre aspettiamo di sapere come evolverà questa seconda stagione, e la controversa vita della star di Smallville, gli sceneggiatori di Burden of Truth sono già al lavoro per una terza, non si può quindi promettere che quest'anno la maggior parte delle dinamiche e delle situazioni verranno risolte.