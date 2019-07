Un'attrice di The Walking Dead ha subito l'ira dei fan della 'Richonne'

Essere protagonisti di una serie TV molto amata comporta onori ed oneri: fare nello show qualcosa di sgradito ai fan, anche se per volere degli sceneggiatori, può infatti avere brutte ripercussioni nella vita privata di un attore. Per informazioni chiedere a Pollyanna McIntosh.

L'attrice, che in The Walking Dead interpreta Anne, è infatti parecchio malvista da parecchi fan della serie che la accusano di aver letteralmente portato via Rick dalla sua famiglia e, soprattutto, da Michonne. Una consistente parte della fanbase della nota serie TV ha infatti da sempre 'shippato' la coppia formata dai due personaggi, denominata 'Richonne' dai suoi sostenitori.

A raccontarlo è stata la stessa McIntosh: "Ho avuto un piccolo avvertimento. Ho avuto ben 5 mesi di sentore di ciò che sarebbe avvenuto. Ciò che mi ha sorpresa quando ho ricevuto il copione è stato che in realtà mi sia sentita, probabilmente per colpa anche della mia paranoia, come se effettivamente lo stessi rapendo. Ho pensato, ad essere onesta, che parte di me fosse d'accordo con l'ira dei fan".

Nel frattempo continuano ad arrivare anticipazioni sulla decima stagione di The Walking Dead: secondo Norman Reedus si tratterà di una stagione parecchio inquietante. Ciò che è certo è che durante i prossimi episodi scopriremo parecchie cose sul background di Beta e Alpha.