Sex and the City, che fine hanno fatto Charlotte, Miranda, Samantha e Carrie?

Il cast di Sex and the City ha voluto ringraziare i medici e gli infermieri che stanno combattendo il Coronavirus in questo difficile periodo storico. A rivederle in video, viene da chiedersi com'è stata la loro vita dopo la serie che le ha rese famose.

Ovviamente il tempo passa per tutti, e le attrici che hanno lavorato insieme dal 1998 al 2004 (e successivamente per i film) sono andate avanti con le loro vite:

: la sua Samantha Jones era forse la più agguerrita tra il team di protagoniste, e anche l'attrice non è da meno. Dopo i film aveva rivelato che il rapporto tra le colleghe non era basato esattamente sull'amicizia. Lei stessa ha più volte ammesso di essere rimasta , ma di averlo ormai accettato, anche se non ci sono stati molti successi per lei dopo la serie. Sarah Jessica Parker: è forse la più nota delle quattro, per aver interpretato Carrie Bradshaw. Dopo il film di Sex and the City ha recitato in altre commedie, che però non hanno riscosso molto successo dalla critica e dal pubblico (Ma come fa a far tutto? e Capodanno a New York). È stata vittima di uno strano furto nel 2019.

Anche gli attori di Greys Anatomy e di Dr House hanno voluto ringraziare i dottori che stanno gestendo l'emergenza dovuta al COVID-19.