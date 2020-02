Ci saranno ancora degli attriti tra Sam e Bucky in The Falcon and the Winter Soldier

Anche se saranno protagonisti insieme dell'attesissima The Falcon and the Winter Soldier di Disney+, serie live-action del Marvel Cinematic Universe in arrivo il prossimo autunno, e nonostante la collaborazione fianco a fianco a Cap, Sam Wilson (Anthony Mackie) e Bucky Barnes (Sebastian Stan) non sono ancora propriamente amici.

Dopo l nuovi poster di Wyatt Russell nei panni di U.S. Agent e l'immagine dal set che sembrerebbe confermare la presenza di Battlestar nel cast della serie, a confermare i persistenti attriti tra i due principali protagonisti ci ha pensato direttamente Mackie, che parlando con Rotten Tomatoes TV ha dichiarato:



"Questi show Disney+ saranno molto diversi dai film. Staremo insieme a questi personaggi per sei o sette ore totali, un'ora a settimana circa, anziché vederli sfilare per due ore in cui hanno soltanto un piccolo contributo all'interno del quadro generale. Nei sei episodi della stagione dovremo sviluppare la relazione tra Sam e Bucky, anche perché non siamo mai stati propriamente amici e non lo siamo ancora".



The Falcon and the Winter Soldier vede nel cast anche Daniel Bruhl ed Emily VanCamp ed è attesa su Disney+ la prossima estate, seguita poi a fine autunno da WandaVision. Cosa ne pensate? Hype? Diteci la vostra nei commenti.