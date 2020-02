L'attuale stagione di Hawaii Five-0 sarà l'ultima per la serie targata CBS

CBS cancella la serie tv Hawaii Five-0, arrivata alla sua decima stagione, attualmente in onda. Il series finale sarà della durata di due ore, e andrà in onda ad aprile.

Prepariamoci a dire aloha a Steve, Danny, Quinn e tutta la banda di Hawaii Five-0, perchè il network CBS ha deciso che l'attuale stagione sarà anche l'ultima per la serie reboot di Peter Lenkov.

"Non è mai facile dire addio a un franchise di successo che ha portato avanti l'eredità dell'originale con una tale distinzione, stabilendo nel frattempo un suo stile caratteristico" ha dichiarato Kelly Kahl, Presidente di CBS Entertainment "Fin dal primo episodio, Hawaii Five-0 è stato un grande successo per noi. Grazie al fantastico talento dei prduttori, degli sceneggiatori, del cast e della crew, lo show ha avuto un ruolo chiave nell'ultima decade nel rendere il venerdì sera di CBS una forza con scontrarsi. Non potremmo essere più orgogliosi della sua qualità, della sua longevità, e dell'appassionata devozione dei fan che ha ispirato".

Con 10 stagioni e 240 episodi (incluso il series finale del 3 aprile), la serie con Alex O’Loughlin, Scott Caan, Meaghan Rath, Katrina Law, Taylor Wily, Ian Anthony Dale, Beulah Koale, Dennis Chun, Kimee Balmilero e Chi McBride (e per il finale è in programma anche il ritorno di James Marsters, Mark Dacascos e William Sadler) seguiva le vicende di una task force d'élite la cui missione era quella di liberare l'isola dalla criminalità.

"Hawaii Five-0 è stata una tale benedizione per me e tutte le persone che hanno lavorato a questo incredibile show" ha affermato Lenkov "Ho davvero imparato il significato di ohana [famiglia] grazie all'affetto degli spettatori e quello mostratoci dagli abitanti delle Hawaii che ci hanno dato il benvenuto e ci hanno permesso di filmare sulle loro spiagge. Sarà per sempre indebitato con il genio creativo di Leonard Freeman, che ci ha ragalato una bellissima storia con cui lavorare. E la mia eterna gratitudine va anche al cast, guidato da Alex O'Loughlin, agli sceneggiator, al team produttivo, alla nostra ohana CBS, e più che a ogni altro a voi, i fan, che ci avete permesso di tornare a lavorare con orgoglio e avete reso questa serie un successo. Mahalo [grazie]".