Aubrey Plaza e i provini falliti: 'Interpretavo una giornalista che rendeva sexy le news'

La star di The White Lotus Aubrey Plaza presenterà il Saturday Night Live alla fine di questo mese. Ospite al The Tonight Show con Jimmy Fallon, l'attrice ha raccontato alcuni dei retroscena riguardanti le precedenti audizioni dello spettacolo.

"Ho interpretato alcuni personaggi. Ricordo che un personaggio che ho interpretato era una specie di giornalista portoricana che cercava sempre di rendere sexy tutte le notizie, anche se erano notizie orribili", ha raccontato. "Cercavo solamente di fare sesso con le notizie o qualcosa del genere."

"Nell'altro invece ero una casalinga che aveva un suo talk show, chiamato 'Celebri-tails', dove nominavo solo delle celebrità e descrivevo che tipo di coda avevano -- se ne avessero avuta una", ha scherzato l'attrice. "Del tipo, ' Lindsay Lohan avrebbe una folta coda di scoiattolo.' O, tipo, 'Bill Clinton avrebbe, tipo, la protuberanza di un orso polare.' Oppure 'Oprah Winfrey avrebbe la (coda) di un drago'.' Voglio dire, non sono entrata nello show".

Plaza, che prossimamente vedremo nello spin-off di Wandavision Agatha: Coven of Chaos, presenterà il Saturday Night Live insieme alla star di Creed III Michael B. Jordan. Sam Smith sarà l'ospite musicale dello spettacolo.

Per salutarvi, vi lasciamo con il racconto di Aubrey Plaza sul provino di Scream 4, fallito per aver interpretato il ruolo dell'assassino in modo troppo stravagante.