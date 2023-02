Aubrey Plaza ha 'rubato' un foglio di Biden dalla Casa Bianca

Recentemente tra i protagonisti di The White Lotus Stagione 2, serie ambientata in un resort Italiano, Aubrey Plaza racconta del suo incontro con Joe Biden e il (non)-rapporto tra i due, più un curioso aneddoto.

Durante un'intervista per The New Yorker sulla nuova serie The White Lotus, l'attrice ha rivelato innanzitutto come si sono conosciuti lei e il futuro presidente degli Stati Uniti d'America: durante una conferenza presso la Casa Bianca quando Biden non era ancora Presidente, i due si sarebbero scontrati: "[Biden] chiese come fosse andato la conferenza, e io ho alzato subito la mano e ho detto 'Tutte cazzate. Questa conferenza fa schifo. Non ci avete fatto parlare. Doveva essere una conferenza per gli studenti". E poi: "Mi ricordo che questo commento gli diede fastidio, infatti diventò veramente rosso in viso. Al tempo era molto focoso per i suoi discorsi. È stato assurdo".

Al tempo Aubrey Plaza era una teenager, ma poi i due si sono rincontrati più in là nella loro carriera: mentre stava recitando in Parks and Recreation, Biden ha avuto un cameo in uno degli episodi dello show. Al tempo Biden non era chiaramente il Presidente, era il 2012: era infatti il vice-presidente di Barack Obama. Incontratisi sul set, la Plaza ha affermato che: "Sapeva il mio nome. Era tipo 'Aubrey!'. E ogni volta che lo vedo mi dice sempre la stessa storia. La sua prima moglie era andata nello stesso liceo dove andavo io, quindi mi racconta come l'aspettava sempre fuori dal convento, perché è una scuola Cattolica per sole ragazze. E' una storia molto dolce, ma l'ho sentita tantissime volte. Io gli rispondevo 'Lo so, Joe! È andata a Ursuline!".

E poi arriva l'aneddoto più esilarante di tutti: durante un tour nel suo ufficio, l'attrice ha finalmente capito come mai Biden ricordasse sempre le stesse informazioni e addirittura il suo nome. Sulla sua scrivania infatti vi era un bigliettino con il nome dell'attrice e le informazioni da ricordare per interagire con lei.

La reazione dell'attrice è stata: "Ero tipo: LO SAPEVO! Non si ricorda di me per niente!' Così fanno i politici. Me lo sono messo in tasca e il creatore di Parks and Rec, Mike Schur, era pietrificato. Era tipo 'Non puoi rubare dalla Casa Bianca!' E io: "Non me ne frega niente! So quello che ha fatto! Non mi riconosceva affatto".

"Sì, l'ho preso proprio dalla sua scrivania. Nella Casa Bianca dovrebbero esserci delle telecamere. Ma non mi hanno punito per questo", ha concluso l'attrice.

The White Lotus ha appena concluso la sua seconda stagione. In attesa della prossima, si pensa che la terza stagione di The White Lotus possa essere un prequel.