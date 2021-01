Auguri David Lynch: dove guardare in streaming Twin Peaks per festeggiare i suoi 75 anni

È un giorno speciale per il padre di Twin Peaks. Oggi, infatti, è il giorno del settantacinquesimo compleanno del regista di Mulholland Drive David Lynch. Uno dei re del mistero, viene considerato tra gli artisti più visionari del cinema per i prodotti sempre in grado di sconvolgere il pubblico e portarlo nella sua dimensione onirica.

Per festeggiare al meglio una ricorrenza tanto importante nel mondo dell'audiovisivo, oggi vogliamo presentarvi una piccola guida per ricordare il successo della sua creatura più complessa e preziosa, quella Twin Peaks che abbiamo già nominato, e per ricordarvi dove è possibile rivedere uno dei prodotti che hanno cambiato il serial televisivo.

I segreti…

La serie de I segreti di Twin Peaks è andata in onda per la prima volta tra l'8 aprile 1990 e il 10 giugno 1991, in due stagioni che sono da subito diventate sin dalla sua uscita un cult per l'incredibile quantità di misteri presentati e la grandiosa patina camp che ne caratterizza le puntate, in piena linea con la poetica del genio visionario quale è Lynch.

Nel 2017 la serie torna con un revival, che in realtà ha tutto l'aspetto di un sequel, dal titolo semplicemente di Twin Peaks. Lo show vede il ritorno dell'agente speciale Dale Cooper (interpretato da Kyle MacLachlan), intenzionato a chiudere un cerchio che dura da ben 25 anni. Nel corso della prima e unica stagione del sequel, si assisterà al ritorno di svariati personaggi che hanno popolato e animato l'iconica serie sovrannaturale della Lynch/Frost Production.

Dove si può vedere Twin Peaks in streaming?

Per poter rivedere lo show, o godere per la prima volta di un'opera talmente unica nel suo genere, gli abbonati Sky possono trovare sia le due stagioni originali, sia la "stagione" sequel sul servizio On Demand o su Sky Go. Inoltre, anche coloro che possiedono un abbonamento a Now TV potranno trovare Twin Peaks nel suo catalogo.

Per ulteriori approfondimenti sulla figura di David Lynch, vi lasciamo al nostro approfondimento sul cinecult di David Lynch Dune del 1984.