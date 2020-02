Auguri a Joe Jonas e Sophie Turner! La star di Game of Thrones è in dolce attesa

Il Nord è pronto per accogliere l'erede al trono. Secondo varie fonti, l'interprete della Regina del Nord in Game of Thrones, Sophie Turner, sarebbe infatti in dolce attesa.

Turner e il frontman dei Jonas Brothers e dei DNCE, Joe Jonas, hanno convolato a nozze nel maggio 2019 a Las Vegas, e hanno poi nuovamente sugellato la loro unione con una seconda cerimonia il mese successivo in Francia (con Maisie Williams damigella d'onore).

I due, secondo JustJared, che cita fonti multiple vicino alla coppia, sarebbero dunque in attesa del primo figlio, come volevano anche i rumor che ultimamente li circondavano.

"La coppia sta cercando di mantenere riservatezza al riguardo, ma gli amici e la famiglia sono strafelici per loro" avrebbe raccontato una delle fonti al sito "Sophie si sta decisamente vestendo per accomodare le trasformazioni del suo corpo, sia sul carpet che nella quotidianità".

È sempre Just Jared a far notare come le ultime foto di Sophie in pubblico risalgano agli inizi del mese, con la ragazza che indossa un cappotto voluminoso mentre è a passeggio per Londra con il marito (non che questo dovesse essere necessariamente un indizio/prova della gravidanza, ma comunque).

Un piccolo Stark... Ehm, Jonas è dunque in arrivo, e alla coppia vanno tutte le nostre congratulazioni.