Auguri al piccolo Archie: il video di Harry e Meghan a sostegno di Save The Children

Sono passati 365 giorni dalla nascita del piccolo Archie Harrison, figlio primogenito di Harry d'Inghilterra e della moglie Meghan. I duchi del Sussex il 6 maggio 2019 annunciavano la nascita del piccolo e oggi, ad un anno di distanza, i due coniugi hanno diffuso un video di Archie grazie all'account Save With Stories di Save The Children.

Save The Children in questo periodo si sta occupando principalmente dell'emergenza nel mondo dell'infanzia legata alla pandemia di COVID-19. Nel video, probabilmente girato da Harry, si vede Meghan leggere il libro Duck Rabbit al figlio, mentre il marito ridacchia in sottofondo.

Le immagini di Archie hanno ricordato moltissimo proprio il padre Harry da piccolo. Dal colore dei capelli al taglio degli occhi, Archie sembra in tutto e per tutto la copia del secondogenito di Carlo e Diana.



Dopo lo strappo con Buckingham Palace e il trasferimento oltreoceano, si erano creati diversi dubbi sugli auguri pubblici ad Archie, considerando il veto della sovrana ad utilizzare il termine 'royal' per attività collegate a Windsor e per l'immobilismo dei canali social di Harry e Meghan.

Alla fine gli auguri sono arrivati e i due coniugi hanno scelto Save The Children per realizzare un video di compleanno per Archie e sostenendo un'organizzazione internazionale che si occupa del miglioramento della vita dei bambini, operante in 120 Paesi.

In questo periodo il padre Carlo e la moglie Camilla hanno festeggiato l'anniversario insieme a Birkhall, dopo la guarigione del principe dal Coronavirus.

Nelle ultime settimane la regina Elisabetta II ha pubblicato un video messaggio per i cittadini britannici in questo periodo di sofferenza causato dal COVID-19.