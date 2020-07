Auguri a Sophie Turner e Joe Jonas: adesso sono mamma e papà!

Nonostante la coppia di divi non abbia mai annunciato pubblicamente di aspettare un bambino, nei mesi scorsi la protagonista di Game of Thrones si era mostrata col pancione in numerose occasioni e adesso, finalmente, Sophie Turner e Joe Jonas sono diventati mamma e papà!

La piccola star, che metterà ben presto in ombra i genitori da red carpet, si chiama Willa ed è nata lo scorso mercoledì a Los Angeles e, scherzosamente, metterà i neo-mamma e papà in situazioni ben peggiori di quelle affrontate sul set di Game of Thrones: battere il Night King sembrerà una bazzecola se paragonato alle amorevoli cure che attendono la Regina del Nord.

Nonostante la lieta sorpresa, la piccola non era tra i piani della Turner e di Jonas, i quali prima di mettere su famiglia avrebbero voluto concludere le riprese per i progetti attualmente in corso e la tournée con i fratelli, rispettivamente. Purtroppo, il 2020 aveva per loro altri piani, ma almeno durante il forzato stop ai lavori potranno godere della new entry senza riserve.

Dall'inizio dell'anno Turner e Jonas sono la terza coppia di celebrità ad aver avuto un figlio: prima di loro ci sono stati Olando Bloom e Katy Perry e persino Rupert Grint e la compagna.