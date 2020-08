Gli auguri di Zack Snyder al suo Aquaman: 'Buon Compleanno Jason Momoa!'

Jason Momoa oggi compie 41 anni e tra le decine di migliaia di auguri spiccano quelli di Zack Snyder. L'interprete di Aquaman è nato infatti il 1° agosto 1979 ed è divenuto negli ultimi anni uno degli attori più pagati ed apprezzati di Holywood, complice un corpo statuario che non passa di certo inosservato.

Nato a Honolulu e cresciuto con la madre nell’Iowa, ha trascorso la sua gioventù in giro per il mondo prima di approdare alla recitazione con Baywatch. Il grande successo è arrivato poi con la serie Game of Thrones in cui ha interpretato l'indimenticabile Khal Drogo, grande amore della Madre dei Draghi morto al termine della prima stagione.

Da li la sua carriera è stata tutta in discesa affermandosi anche come vero e proprio sex-symbol grazie ai suoi muscoli sbalorditivi, la sua folta e lunghissima chioma selvaggia ma anche una travlolgente simpatia. Tutte armi che gli hanno permesso di conquistare Lisa Bonet, della quale ha detto di essere innamorato dall'età di 9 anni.

Nel 2018 ha interpretato il ruolo di Aquaman, supereroe di DC che gli ha permesso di incontrare poi Zack Snyder con il quale ha collaborato in Batman v Superman: Dawn of Justice e l'attesissimo Justice League cut che presto arriverà su HBO Max. Il regista ha dedicato un post di auguri al suo supereroe marino preferito, postando una sua foto con la maschera di Batman indossata da Ben Affleck.

In attesa di rivederlo in compagnia degli altri eroi DC, date un'occhiata al primo trailer della Snyder Cut. A noi invece non resta che unirci al coro dei suoi tanti fan ed augurare un felice compleanno a Jason Momoa.