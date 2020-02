Aumenta il rating della seconda parte di The Walking Dead 10

Ottime notizie per tutti i fan della serie incentrata sui fumetti scritti da Robert Kirkman: nonostante la nostra recensione della nona puntata di The Walking Dead confermi alcuni dei difetti degli episodi precedenti, il rating della stagione ha finalmente ripreso ad alzarsi.

Gli ultimi dati sul successo della serie nell'importante fascia demografica che va dai 18 ai 49 anni avevano fatto preoccupare il network, soprattutto a causa della costante diminuzione del rating. Siamo sicuri quindi che i dirigenti saranno felici del fatto che i loro sforzi sembrano essere stati ripagati: rispetto al finale di metà stagione, la nuova puntata dello show ha visto aumentare il rating del 9% sul totale dei telespettatori, mentre è aumentato del 17% il numero di appassionati dai 18 ai 49 anni.

Sono quindi 3,5 milioni le persone che si sono sintonizzate domenica sera per assistere al ritorno dell'apocalisse zombi, di cui 1,2 della fascia di cui si parlava precedentemente. Nelle prossime settimane vedremo se l'opera sarà in grado di mantenere questi numeri, o se come nelle precedenti stagioni assisteremo ad un calo del rating.

Nel frattempo le ultime gesta di un personaggio di The Walking Dead hanno diviso tutti gli appassionati, come potete vedere nell'ultimo sondaggio proposto dall'account Twitter ufficiale della serie.