Aurora Ramazzotti debutta a Le Iene come inviata: ecco il suo primo servizio

Aurora Ramazzotti, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ha debuttato ieri sera a Le Iene nelle vesti di inviata. La primogenita della coppia, infatti, è ufficialmente entrata nel cast del programma di Davide Parenti con un servizio registrato a Montecitorio.

Il servizio, disponibile su Mediaset Play, è battezzato "L'Italia Non è un Paese Per Donne" e si sofferma proprio sulla presenza delle donne in politica, un tema tornato d'attualità di recente a seguito della formazione del Governo Draghi.

“Non è che me ne intenda molto di politica ma mi è venuta proprio la tristezza, praticamente tutti i ruoli di rilievo in parlamento sono in mano agli uomini, noi donne siamo una specie di riserva indiana” ha affermato la giovane nel servizio, che dopo la messa in onda ha voluto ringraziare tutti i propri fan per il supporto.

Mascherina al volto, ed "uniforme" de Le Iene, con tanto di giacca nera con camicia bianca e cravatta nera, il debutto di Aurora è stato accolto calorosamente, a giudicare dalle reazioni dei social.

In passato Aurora Ramazzotti è stata più volte vittima degli haters dei social, e non ha disdegnato risposte anche seccate ai danni di chi la criticava ingiustamente. La giovane però a quanto pare si è messa definitivamente alle spalle le critiche ed ora è pronta per la sua nuova carriera.