Aurora Ramazzotti mette in mostra le sue imperfezioni: 'Senza ritocchi ci vuole coraggio'

Aurora Ramazzotti ha deciso nelle ultime ore di pubblicare su Instagram una sua foto al naturale, senza alcun ritocco, mostrando con orgoglio le imperfezioni che le segnano il viso sorridente. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunzinker ha deciso così di condividere con i suoi follower uno scorcio di vita reale.

Al di sotto della foto ha scritto un lungo e accorato messaggio in cui racconta tutto il coraggio necessario per compiere un gesto simile nell'era delle apparenze.

"Per postare una foto così, come l’hai scattata, ormai ci vuole coraggio. Sopratutto per chi da sempre fa a botte con la sua insicurezza, il suo peso, i suoi brufoli. Abbiamo dato vita ad una piattaforma dove essere “umani” spicca perché è quasi strano".

La giovane conduttrice ha poi aggiunto: "Siamo tutti belli, famosi, felici e realizzati. Certo, condividere il bello è giusto e lo sarebbe ancor di più se non fosse un mondo un po’ contorto in cui tutti fanno a gara con gli altri. Anche io gioco la mia parte ma cerco sempre di farlo mantenendo quella componente di verità perché altrimenti non sarei fedele a me stessa. E poi non mi piace fingere di essere qualcuno che non sono".

Riferendosi poi ai giovani che possono prendere come punto di riferimento dice: "Troverò sempre assurdo che qualcuno possa anche lontanamente ispirarsi proprio a me che sono un disastro sia dentro che fuori. Ma allora, visto che ne ho la possibilità, sfrutterò questa stessa piattaforma che sa di perfezione per ricordarci che la perfezione non solo non esiste, ma non è neanche bella. Siamo belli noi, con le nostre cicatrici, e anche se sembra tutto un po’ cliché, a questo punto non c’è cosa a cui credo di più".



Nelle ultime ore, nonostante l'età, anche Paola Perego si è mostrata totalmete nature sui social. Che questo possa segnare l'inizio di una nuova era su Instagram?