Aurora Ramazzotti positiva al Covid: l'annuncio arriva in diretta tv

Al già folto numero di Vip risultati positivi al Covid si aggiunge ora Aurora Ramazzotti, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. L'annuncio è arrivato in diretta TV nel corso de La Vita in Diretta.

La 23enne ha detto al conduttore Alessio Viola: "Questa malattia è molto particolare, abbiamo visto di tutto in questi mesi quindi ero abbastanza preparata, ma non avendola vissuta sulla mia pelle non sapevo cosa aspettarmi. Ho avuto la tosse inizialmente, che a me non viene mai. Mi sono resa conto che doveva essere un virus, speravo non fosse lui invece…ho avuto una fortissima sinusite, adesso sto molto meglio. Sono al sesto giorno ma sono in via di guarigione".

Oltre ad Aurora è risultato positivo anche il suo fidanzato. I due fortunatamente hanno compreso sin da subito i loro sintomi e si sono posti in isolamento volontario: "Io fortunatamente l’ho capito subito e mi sono isolata. Abbiamo avuto la prontezza di confinarci, quindi non abbiamo avuto contatti con altre persone. Abbiamo avuto un tempo di incubazione di cinque giorni".

Vi ricordiamo tra l'altro che anche Ilary Blasi e Francesco Totti hanno contratto il Covid-19 mentre nelle ultime ore destano molta preoccupazione le condizioni di salute di Iva Zanicchi che è stata ricoverata in ospedale.