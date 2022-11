Aurora Ramazzotti incinta, la sorellina di 7 anni la difende dai paparazzi!

La conduttrice Aurora Ramazzotti ha pubblicato una foto tra le storie di Instagram nella quale si vede la sorellina di 7 anni, Celeste, inseguire e allontanare un paparazzo fuori dalla loro abitazione. Ramazzotti ha condiviso con i fan lo scatto, dopo la crescente attenzione della stampa in seguito alla notizia della gravidanza.

Figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker - famosa la canzone che il padre dedicò nel 1996 alla figlia, L'aurora, con il testo del brano dedicato alla sua nascita - la giovane nel corso degli anni è diventata un'influencer molto seguita e ha iniziato una carriera da conduttrice; con il proprio compagno Goffredo Cerza è in attesa del primo figlio. Nel corso degli anni Aurora Ramazzotti è stata anche vittima degli hater che l'hanno spesso offesa sui social.



Celeste, 7 anni, è figlia di Hunziker e del compagno Tomaso Trussardi, ed è molto legata alla sorellastra, tanto da volerla difendere a suo modo dall'assedio dei paparazzi posizionati fuori dall'abitazione della famiglia.

Ramazzotti ha immortalato il momento in cui la bambina insegue il fotografo, allontanandolo dall'abitazione, e scrivendo:"Mia sorella che allontana il paparazzo è tutto".



Un gesto di affetto e protezione nei confronti che Ramazzotti ha apprezzato e ha voluto condividere con i propri follower, per ringraziare in qualche modo il sostegno della bimba nei suoi confronti.



Lo scorso anno Michelle Hunziker si è schierata con Aurora Ramazzotti sulle dichiarazioni dell'influencer sul catcalling.