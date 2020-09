Aurora Ramazzotti vittima degli haters sui social: 'sei più brutta dei tuoi genitori'

Ci risiamo: Aurora Ramazzotti è nuovamente finita nel mirino degli haters sui social. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti più volte ha dovuto subire i paragoni con la madre (anche da piccola, come da lei raccontato), ed anche di recente il brutto fenomeno si è purtroppo ripresentato.

Un utente, in risposta ad una fotografia pubblicata sul proprio account Instagram, le ha scritto in privato dicendole che "tua mamma è così bella, tuo padre è bello, i tuoi fratelli sono bellissimi e tu sei così brutta".

La giovane, però, contrariamente a quanto avvenuto in passato, questa volta ha deciso di non stare in silenzio ed ha risposto per le righe: "meglio brutti fuori o brutti dentro?" ha affermato, in risposta con tanto di screenshot che ritraeva il messaggio ricevuto.

Anche lo scorso luglio la ragazza era stata presa di mira dagli haters per una fotografia in cui mostrava i brufoli. Successivamente ha raccontato che "ho pensato che viviamo in un mondo in cui mi devo fare un problema a pubblicare una foto perché ho i brufoli. Allora ho pensato di pubblicarla lo stesso con un testo che sensibilizzasse le persone sul fatto che viviamo in un mondo che ci impedisce di essere noi stessi".

Qualche mese fa, Aurora Ramazzotti è stata protagonista di uno scontro con Chiara Nasti in cui sono piovute accuse pesanti ma che non ha avuto seguito.