Aurora dei The Jackal cacciata dalla Partita del Cuore: 'Sei donna non puoi stare qui'

Quello che è accaduto ieri alla vigilia della Partita del Cuore prevista per questa sera (per la prima volta sulle reti Mediaset), ha dell'incredibile: Aurora Leone, membro del collettivo The Jackal è stata allontanata dagli organizzatori della manifestazione semplicemente perché donna. La denuncia è arrivata tramite i social, sostenuta da Ciro.

Sia Aurora Leone che Ciro Priello dei The Jackal erano stati invitati a far parte della squadra dei Campioni per la Ricerca che questa sera sfideranno i giocatori della Nazionale Cantanti, il tutto ovviamente per una buona causa: sostenere l'Istituto di Candiolo - Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro. Ma quello che è successo nel corso della cena prima dell'incontro di oggi è sconcertante e a raccontarlo sono stati proprio i due Jackal attraverso i social network.

"Io e Ciro ci siamo seduti al tavolo con la Nazionale Cantanti — ha spiegato Leone — ma il direttore generale Gianluca Pecchini ha detto non potevamo stare seduti lì", al che Ciro ha specificato: "O meglio, che Aurora non poteva". Leone ha continuato: "Abbiamo pensato: ce lo sta dicendo perché siamo della squadra avversaria. Facciamo per alzarci ma ci sentiamo dire che Ciro poteva stare e io no, perché ero una donna. 'Sei una donna, non puoi stare seduta qui'".

A quel punto Aurora Leone ha fatto presente che non era lì come ospite bensì proprio come giocatrice della partita: "Guardate che non sono accompagnatrice di Ciro, io sono stata convocata come lui. La risposta è stata: 'Non mi far spiegare perché non puoi stare seduta qua, alzati e basta'". A quel punto Pecchini rincara la dose: "Vabbé ma tu mica giochi", avrebbe detto rivolto ad Aurora, la quale ha ribattuto che aveva pure dato le misure per il completino; "Eh, il completino te lo metti in tribuna. Da quando in qua le donne giocano?", è stata la risposta del direttore.

"A quel punto ci siamo arrabbiati e ci hanno cacciati dall’albergo. I cantanti che erano con noi, tra cui Eros Ramazzotti, ci hanno chiesto scusa per l’accaduto... che ha dell’assurdo... io avevo una convocazione, la mia presenza lì era alla pari di quella di Ciro come degli altri cantanti. Il presidente della ricerca si è scusato e non voglio che tutto questo offuschi la buona causa del progetto".

I due The Jackal si sono ovviamente ritirati dalla manifestazione: "Non parteciperemo alla Partita del Cuore. Aurora è stata vittima di una vera e propria violenza, una violenza su di lei in quanto donna che non poteva stare al tavolo dei giocatori pur essendo anche lei una giocatrice convocata per partecipare alla Partita del Cuore prevista domani".