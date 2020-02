L'autore di Better Call Saul parla del presente di Gene e del ritorno di un personaggio

La quinta stagione di Better Call Saul è appena cominciata, e già abbiamo avuto un momento importantissimo per la serie, sul quale si è voluto esprimere il creatore dello spin-off di Breaking Bad, Peter Gould, durante una recente intervista.

Se non avete ancora visto l'episodio, o se non siete in pari con la serie, vi avvertiamo che questa news contiene spoiler su Better Call Saul, per cui valutate in autonomia se proseguire o meno nella lettura.

Nella lunga sequenza ambientata nel presente, in cui Jimmy ha preso l'identità di Gene Takovic, che gestisce un negozio di cinnabon, una persona riconosce in lui le fattezze di Saul Goodman, finché la copertura di quest'ultimo salta.

Saul chiama così Ed the Disappearer, interpretato dal recentemente scomparso Robert Forster, per richiedere un nuovo cambio di identità, prima di cambiare idea ed attaccare il telefono dicendo di voler risolvere la situazione in prima persona.

Si tratta di una svolta importante per la serie, della quale Gould ha voluto parlare, ricordando innanzitutto il compianto Robert Forster, per cui era previsto anche un ruolo più importante: "Avevamo un'idea, chissà se si sarebbe realizzata. Sono sempre stato interessato a vedere come esattamente il personaggio di Robert fosse riuscito a piazzare Gene a capo del negozio di cinnabon, e come impara Saul a gestirlo, perché in effetti c'è un bel lavoro dietro. Così pensavo che sarebbe stato divertente vedere alcune scene di Robert che gli mostra il mondo che aveva creato per Gene Takovic", ha detto Gould.

Per quanto riguarda la questione del presente di Gene, quali conseguenze potrà avere il suo cambio repentino di idea? "È già scappato una volta. Si potrebbe dire che è scappato da Jimmy McGill per diventare Saul Goodman, e di sicuro è scappato dall'essere Saul Goodman all'essere Gene Takovic. Non può continuare a scappare per tutta la vita. Anche perché questa cosa gli potrebbe succedere ovunque dovesse decidere di recarsi. Gene Takovic è chiuso e impaurito, per cui è cauto. Ma credo che lo si possa spingere solo fino a un certo punto."

Voi che ne pensate di questa situazione? Se aveste bisogno di rinfrescarvi le idee prima di iniziare la quinta stagione, date un'occhiata al nostro recap di Better Call Saul.