L'autore di Percy Jackson non cede agli insulti razzisti: 'Chiunque può essere un eroe'

Il reboot in forma seriale di Percy Jackson si avvicina al debutto mentre il casting di attori fatto dalla Disney per riportare in scena i libri di Rick Riordan hanno acceso l’ennesima controversia a proposito della scelta di cambiare etnia al personaggio di Annabeth Chase. L’autore dei libri ha respinto risposto per le rime alla polemica.

Dopo avervi mostrato le nuove foto di Percy Jackson pubblicate per promuovere la serie tv, dobbiamo tornare sui nuovi protagonisti dello show per riportare la risposta di Rick Riordan a chi ha voluto contestare la scelta di Leah Jeffries nei panni della giovane eroina della saga letteraria.

Il caso ricorda quello che ha visto protagonista Halle Bailey per la sua interpretazione nel live action de La Sirenetta e ha messo la giovane attrice di Beast di fronte a un odio da parte dei fan che, al creatore della serie, pare assolutamente ingiustificato.

Lo scrittore della saga ha voluto precisare la propria posizione, prendendo le distanze da certi discorsi: “A distanza di 20 anni era importante che guardassi la storia con occhi nuovi e che mi assicurassi che la narrazione parlasse a tutti i bambini e che tutti potessero guardare questa serie vedendo se stessi. È abbastanza inclusiva da permettere a tutti di essere degli eroi e, in fondo, è per questo che ho scritto il libro. Mio figlio, a causa delle differenze di apprendimento, si sentiva escluso e questo era il mio modo per dirgli che tutto andasse bene, come la differenza fosse una forza e che il mondo fosse anche il suo posto”.

Parole che, senza entrare nel pieno della polemica, mettono al centro della discussione il messaggio della nuova serie tv e l’importanza per la stessa di essere il più inclusiva possibile.

In attesa di nuove informazioni a proposito del nuovo show Disney, vi lasciamo al poster promozionale di Percy Jackson.