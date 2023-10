L'autore di Piccoli Brividi approva le modifiche ai libri: 'Non voglio offendere nessuno'

Negli ultimi tempi la possibilità che i libi di autori molto amati vengano modificati ha fatto parecchio parlare di sé, con i fan meno "elastici" pronti a imbracciare i fucili per difendere ad ogni costo l'integrità delle opere originali: per R. L. Stine, però, la cosa non rappresenta un problema per Piccoli Brividi.

A parlarne è stato proprio l'autore in questi giorni in cui i fan tremano davanti alla possibilità che la serie Disney di Piccoli Brividi possa risultare troppo morbida, proprio come accaduto ai libri della serie di racconti horror per ragazzi, recentemente modificati per avvicinarli alle esigenze e alle sensibilità delle nuove generazioni.

"Le cose vengono aggiornate di continuo. Mi sono sorpreso quando ho letto di questi cambiamenti, ma è una cosa buona perché non voglio offendere nessuno. La gente ora è molto più sensibile e molto più attenta a certi argomenti, e con quei libri non volevo assolutamente offendere nessuno. Bisogna stare attenti, certo ovviamente non voglio esagerare nello stare attento" sono state le parole di R.L. Stine.

Insomma, un'operazione simile a quella recentemente subita dai libri di Roald Dahl non rappresenta un problema per l'autore dell'iconica saga: e voi, siete d'accordo con questa visione delle cose? Fatecelo sapere nei commenti!