L'autore di Rick and Morty non parla a Justin Roiland dal 2019! 'Fiducia violata'

Justin Roiland non lavora a Rick and Morty dalla stagione 3, stando a un comunicato precedente dell'Hollywood Reporter, ma ora è lo stesso Dan Harmon a svelare nuovi dettagli sull'accaduto: l'autore della serie, infatti, ha dichiarato di non parlare con Roiland dal lontano 2019 (quando gli inviò un messaggio al cellulare).

Definendo la conversazione come "conflittuale senza precedenti", Harmon ha aggiunto che si sarebbe "sentito al sicuro e a mio agio se avessi fatto una cosa del genere a me stesso, ma stavolta è tutto inutile, oltre a essere pericoloso. La sicurezza e il comfort degli altri sono stati danneggiati, mentre io ero ossessionato dalla qualità di un cartone animato. La fiducia è stata violata, ora. Sono frustrato, mi vergogno di me stesso e ho il cuore spezzato. Il perché? Perché tanto duro lavoro, oltre a tanta gioia e passione, possono essere sfruttati per danneggiare perfetti sconosciuti".

La conversazione via SMS l'ha lasciato addirittura in lacrime. "Ha detto cose che non aveva mai detto prima, riguardavano il suo essere infelice" ha aggiunto. Tuttavia, ha preferito non fornire ulteriori dettagli sull'accaduto.

Era il gennaio 2023 quando NBC News riferì che Roiland era stato accusato per percosse domestiche e falsa incarcerazione tre anni prima, nel 2020; come se non bastasse, in seguito il doppiatore ha sfruttato la sua fama per adescare e aggredire sessualmente alcuni fan dello show.

Che siano proprio questi problemi (almeno in parte) a influire sulla storia? La nostra recensione di Rick and Morty 6, infatti, evidenzia una stagione non sempre all'altezza, nella quale alcune soluzioni estremamente deludenti abbassano l'asticella qualitativa a cui eravamo abituati fin dal primo episodio della prima stagione..